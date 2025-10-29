الحكم على علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر علياء قمرون، في اتهامها بخدش الحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبعد مواجهتها اعترفت بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على صفحاتها الإلكترونية، وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات، دون مراعاة لمحتوى المواد أو تأثيرها على المتابعين.

وجاءت هذه التحركات الأمنية عقب تلقي الجهات المختصة بلاغات رسمية من عدد من المحامين، تضمنت اتهام علياء بـ التحريض على الفسق والفجور من خلال محتوى اعتُبر مسيئًا وخادشًا للحياء العام.

وبناءً على تلك البلاغات، باشرت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية، ليتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى جهات التحقيق، حيث جرى استجوابها بشأن ما نُسب إليها، قبل أن تقرر المحكمة تجديد حبسها لاستكمال فحص الأدلة وسماع الشهود.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم الإلكترونية والممارسات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية، وقد أُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معها حول الاتهامات الموجهة إليها، قبل أن يصدر قرار بحبسها احتياطيًا لاستكمال التحقيقات وفحص الأدلة.

اقرأ أيضًا:

ذبح عروسته وشغل لجثتها التكييف.. ماذا حدث في جريمة جسر السويس؟

إحالة البلوجر أروى قاسم للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب طليقة المطرب مسلم

"هددتني وخفت يفضحوني".. أسرار واعترافات صادمة في جريمة فيصل