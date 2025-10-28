حريق في مطعم كريب ببنها.. لحظات من الذعر وإنقاذ بطولي من الأهالي

في لحظات معدودة، تحول هدوء شارع فريد ندى بمدينة بنها إلى مشهد يعج بالدخان والهلع، بعدما اندلعت ألسنة النيران داخل مطعم كريب مجاور لمدرسة الشبان المسلمين.

بدأت القصة حين لاحظ المارة تصاعد أدخنة كثيفة من داخل المطعم، أعقبها صراخ متقطع من العاملين. لم ينتظر الأهالي وصول سيارات الإطفاء، فهرعوا مسرعين نحو المكان، محاولين كسر باب المطعم وإنقاذ من بداخله. دقائق قليلة كانت كفيلة بأن يتحول المكان إلى كتلة من اللهب، فيما تسابق المواطنون لإخلاء المنطقة وإخماد الحريق باستخدام طفايات بدائية وجِرار المياه.

وبحسب شهود عيان، فإن مصدر الحريق يُرجح أنه ماس كهربائي داخل المطبخ الرئيسي، تسبب في اشتعال أدوات الطهي والزيوت، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء من المطعم.

ونُقل أحد العاملين مصابًا بحروق إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج اللازم، فيما نجح الأهالي في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال المجاورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بعد دقائق من الإبلاغ، وأجرت عمليات التبريد والفحص للتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة. كما كُلفت الأجهزة الأمنية بالتحري حول ملابسات الواقعة، وبيان أسباب اندلاع الحريق بدقة.