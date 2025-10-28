إعلان

اختلال عجلة القيادة يتسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 6 ركاب بالضبعة

كتب : علاء عمران

10:21 ص 28/10/2025

كتب- علاء عمران:
أُصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي، اليوم الثلاثاء.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق محور الضبعة الصحراوي بمحافظة الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.
وبالفحص تبين أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في انقلاب الميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت شبهة الإهمال أو ارتكاب مخالفة مرورية.

