4 مصابين إثر تصادم ميكروباص مع ربع نقل بمطلع الإقليمى

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بمطلع الطريق الإقليمي مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ تنسيقا مع إدارة مرور القليوبية وتبين اصطدام سيارة ربع نقل مع أخرى ميكروباص في الاتجاه القادم من طريق شبرا بنها الحر.

سجل الحادث 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.