جريمة طعن تهز المرج الجديدة

شهدت منطقة العزبة البيضاء بالمرج الجديدة، التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، اليوم، بعد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام مدرسة الأورمان، أسفرت عن مقتل شاب إثر طعنة نافذة بسلاح أبيض.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة دامية بالمنطقة، وسقوط أحد الأشخاص غارقًا في دمائه أمام المدرسة. وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المرج إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص وجود جثة شخص مصابًا بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تم فرض كردون أمني بمحيط مكان الواقعة، وجارٍ إجراء المعاينة المبدئية ورفع الأدلة الجنائية، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. كما بدأت الأجهزة الأمنية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان، لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وبحسب التحريات الأولية، فإن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وآخرين، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، انتهت بسقوط المجني عليه متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت الواقعة نتيجة خلافات شخصية أو مشاجرة عابرة.