قرار قضائي بشأن فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

كتب- أحمد عادل:

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة الفنان فادي خفاجة، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 24 نوفمبر للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة الماضية، ادعى محامي الفنان مجدي كامل مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطلب دفاع الفنان فادي خفاجة تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق الدعوى.

يأتي ذلك بعدما أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، عقب تلقيها بلاغًا من محامي الفنان مجدي كامل، اتهم فيه خفاجة بنشر عبارات مسيئة تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المجني عليه مساسًا بسمعته وسمعة أسرته.