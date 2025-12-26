أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر قبل بداية مباراة منتخب مصر في غرفة ملابس المنتخب بعض اللاعبين الذين حرصوا على وجود صور لازواجهم وعائلاتهم على واقي القدم "شنكار".

وكان من أبرز اللاعبين مصطفى محمد الذي حرص على وجود صور زوجته ووالده ووالدته على "الشنكار"، كما لاحظنا على واقي قدم "شنكار" إمام عاشور صور زوجته وابنته.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الأنجولي، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.