كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

زوجات وعائلة.. ماذا ظهر على "شنكار" نجوم منتخب مصر؟

كتب - محمد عبد السلام:

08:54 م 26/12/2025 تعديل في 08:55 م
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر قبل بداية مباراة منتخب مصر في غرفة ملابس المنتخب بعض اللاعبين الذين حرصوا على وجود صور لازواجهم وعائلاتهم على واقي القدم "شنكار".

وكان من أبرز اللاعبين مصطفى محمد الذي حرص على وجود صور زوجته ووالده ووالدته على "الشنكار"، كما لاحظنا على واقي قدم "شنكار" إمام عاشور صور زوجته وابنته.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الأنجولي، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر زوجة مصطفى محمد زوجة إمام عاشور كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

