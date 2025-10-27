إعلان

القبض على سائق "توك توك" هدد مواطناً بعصا في الجيزة | فيديو

كتب : علاء عمران

02:22 م 27/10/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قائد مركبة "توك توك" بعد اصطدامه بسيارته والتعدي عليه بالسب وتهديده باستخدام عصا خشبية بمنطقة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد المركبة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيب بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

سائق توك توك الجيزة وزارة الداخلية

