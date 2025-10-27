"بسبب هلاوس الآيس".. كيف أنهى شاب حياة شقيقته وطعن والدته في النزهة؟

كتب- أحمد عادل:

لم يتخيل شاب أن سيجارة من مخدر "الآيس" ستكون بداية كابوس دموي ينتهي بجريمة مروعة شهدتها منطقة النزهة بالقاهرة، بعدما سيطرت عليه الهلاوس وأفقدته الإدراك، لينهي حياة شقيقته ويطعن والدته عدة طعنات كادت تودي بحياتها.

بدأت الجريمة عندما أشعل المتهم سيجارة من مخدر "الآيس" داخل شقته، ليدخل في نوبة من الهلاوس البصرية والسمعية، تخيل خلالها أن شقيقته على علاقة بشخص غريب وأنه متواجد داخل الشقة. وبدون تردد، هاجم شقيقته مستخدمًا أداة حادة، ووجه لها عدة طعنات قاتلة أنهت حياتها في الحال.

صرخات الضحية دفعت والدتها إلى الهرولة لإنقاذها، إلا أن المتهم باغتها بطعنات متتالية أصابتها بجروح خطيرة، جرى نقلها على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من الأهالي بوقوع الجريمة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من ضبط المتهم. وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر "الآيس"، مؤكدًا أنه كان يعاني من هلاوس دفعته للاعتقاد بوجود شخص غريب داخل الشقة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت عرض الأم المصابة على الطب الشرعي وإعداد تقرير بحالتها الصحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

