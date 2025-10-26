إعلان

إصابة شاب بطلق خرطوش في شبرا الخيمة

كتب : محمد شعبان

08:50 م 26/10/2025

طلق خرطوش

ليلة مشتعلة في شارع جامع أبو سعدة بشبرا الخيمة، صوت صراخ يعلو، خطوات مسرعة، ورائحة البارود تملأ المكان، مشاجرة بدأت بكلمة وانتهت بصوت طلقة دوت في الشارع الضيق.

أحد الشبان سقط أرضًا وجهه مغطى بالدماء، وصدره مثقوب بشظايا الخرطوش. الأهالي هرعوا نحوه، بين من يحاول إسعافه ومن يبحث عن مطلق النار الذي اختفى في الزحام.

قوات الشرطة وصلت خلال دقائق، طوقت المكان، وجمعت الأدلة وسط ذهول سكان المنطقة الذين لم يصدقوا أن مشادة عابرة قد تنتهي بهذا الشكل الدموي.

المصاب شاب في مقتبل العمر نُقل على الفور إلى مستشفى ناصر العام في حالة حرجة، بعد إصابته بخرطوش في الوجه والصدر، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

فيديو قد يعجبك:



