الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط أكثر من 6 آلاف قضية خلال 24 ساعة

شنّ قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات موسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجرائم التموينية والضريبية وضبط المخالفات في قطاعات النقل والمرافق العامة.

وخلال 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 1435 قضية متنوعة بقطاع النقل والمواصلات، و4333 قضية سرقة تيار كهربائي، و458 قضية ضرائب ورسوم، بالإضافة إلى 173 قضية متنوعة بقطاع التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط وضبط المخالفين بما يسهم في حماية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.