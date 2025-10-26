أمن المنافذ بالداخلية يضبط آلاف المخالفات وقضايا تهريب خلال 24 ساعة

كتب– علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على منافذ الجمهورية والتصدي لمحاولات التهريب ومخالفة الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 302 حكم قضائي متنوع، بالإضافة إلى ضبط 60 قضية في مجال الأمن العام، و4088 مخالفة مرورية، فضلًا عن ضبط قضية هجرة غير شرعية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضمان حماية الأمن القومي ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو اختراق المنافذ الحدودية.