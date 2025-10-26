إعلان

أمن المنافذ بالداخلية يضبط آلاف المخالفات وقضايا تهريب خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:50 م 26/10/2025

أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب– علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على منافذ الجمهورية والتصدي لمحاولات التهريب ومخالفة الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ 302 حكم قضائي متنوع، بالإضافة إلى ضبط 60 قضية في مجال الأمن العام، و4088 مخالفة مرورية، فضلًا عن ضبط قضية هجرة غير شرعية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضمان حماية الأمن القومي ومنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو اختراق المنافذ الحدودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المخالفات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي