الداخلية تغلق 110 محال مخالفة لقرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

أغلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 110 محال تجارية على مستوى الجمهورية، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق المحددة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات التي استهدفت متابعة التزام الأنشطة التجارية بالضوابط المعمول بها عن تحرير مخالفات لتلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الهادفة إلى تخفيف الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا