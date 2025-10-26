إعلان

الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد من السفر.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 26/10/2025

إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة مصر الجديدة اليوم الطعن المقدم من نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، الصادر على خلفية أحكام النفقة المقامة ضده من قبل طليقته.

وتقدم المستشار محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، بالطعن على القرار بسبب الأحكام الصادرة ضده في قضايا النفقة، والتي أقامتها طليقته وحصلت بموجبها على عدة أحكام، بينما تقدم اللاعب بعدد من الطعون على تلك الأحكام، كما أُخلي سبيله في عدد من القضايا المرفوعة ضده، والتي بلغ عددها 39 قضية، كان آخرها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال جلسة اليوم قرار منعه من السفر، بعد أن كانت حددت جلسة 5 أكتوبر الجاري لذلك.

وكان المستشار محمد رشوان، محامي اللاعب، قد أوضح في تصريحات سابقة أن المحكمة ستستدعي بنات إبراهيم سعيد لسؤالهن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن أو الانتقال للعيش مع والدهن، مشيرًا إلى أن موكله يرغب في إنهاء الخلافات الأسرية، استجابة لمناشدة طليقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا استعداده لتحمل مسؤولية بناته بالكامل كما كان الحال سابقًا قبل نشوب الخلافات الأسرية.

محكمة مصر الجديدة إبراهيم سعيد الخلافات الأسرية محكمة الأسرة

