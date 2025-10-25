"ضربه بالقلم"| شاب يتعدى على مسن بالسويس.. والأمن يتخذ إجراء عاجلا

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو



أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديو المتداول والذي يوثق اعتداء شاب على مسن بسبب خلافات بينهما.

وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت في محافظة السويس وتحديدا في حي الجناين، مشيرا إلى أنه جار البحث عن الشاب الذي اعتدى على المسن، للتحقيق معه في الواقعة، وأيضا استدعاء شهود الواقعة.

ونشرت ابنة المجني وتدعى "رحمة" عليه فيديو يوثق عملية التعدي على والدها وقالت عبر صفحتها على فيسبوك: "احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهاردة اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة ومريض قلب و سكر و بيغسل كلى".

وتابعت: " إمبارح عاصم اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبي الله ونعم الوكيل و الاتنين دول أصحاب محلات للأطفال بالسويس"