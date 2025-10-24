إعلان

"خمرة مضروبة".. القبض على تاجر يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالسنبلاوين

كتب : محمد الصاوي

11:09 م 24/10/2025

القبض على تاجر يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالسنبلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لاتهامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط وبحوزته (عدد من المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر" – مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد الكحولية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

