النيران تلتهم مخزن صاج في مصنع بمدينة بدر

في مدينة بدر، وتحديدًا داخل منطقة الـ100 فدان، استيقظت المنطقة الصناعية على مشهد أثار الذعر بين العاملين والمارة. ألسنة لهب ارتفعت من أحد مصانع تصنيع الصاج (يو إن آي)، لتغطي السماء بسحابة سوداء كثيفة، وسط استنفار فرق الإطفاء التي هرعت للموقع في سباق مع الزمن.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق ضخم داخل مخزن تابع للمصنع المجاور لشركة الكهرباء. خلال دقائق، انطلقت سيارات الإطفاء إلى المكان، ومعها أصوات صفارات الإنذار التي مزقت سكون المنطقة الصناعية.

عند الوصول، كانت النيران قد التهمت جزءًا من المخزن، وبدأت تمتد نحو باقي أجزاء المصنع. رجال المطافي عملوا وسط درجات حرارة مرتفعة وألسنة لهب متصاعدة.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية المنشآت، لتبدأ مرحلة التبريد التي ما زالت جارية حتى الآن. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما بدأت الجهات المعنية فحص المكان لتحديد أسباب اندلاع النيران.

مصدر أمني أكد أن التحقيقات الأولية تُرجح أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل المخزن، إلا أن النيابة العامة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الموقع ورفع الآثار المادية لتحديد السبب بدقة.

وفي الوقت نفسه، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتًا كإجراء احترازي، لحين انتهاء عمليات التبريد والتأمين الكامل للموقع.