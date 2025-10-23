أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة قبل خوض انتخابات مجلس النواب 2025 ـ 2026.

وتضمنت القائمة النهائية، 12 دائرة في محافظة الجيزة (الجيزة ـ أبو النمرس ـ البدرشين ـ الصف ـ أطفيح ـ بولاق الدكرور ـ العمرانية ـ إمبابة ـ الأهرام ـ أول أكتوبر ـ كرداسة ـ منشأة القناطر ).

وشملت القائمة النهائية على المقاعد الفردية في نطاق محافظة الجيزة، منافسة قوية بين أحمد مرتضى منصور ودندراوي أبو الفضل وهشام بدوي بينما في بولاق الدكرور بين محمد الحسيني ومحمد إسماعيل وحسام المندوه.

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الكشوف النهائية (النظام الفردي) تضمن أسم المرشح، والدائرة التي سيخوض فيها الانتخابات، والحزب الذي ينتمي له ـ إن وجد ـ ، والرمز الانتخابي.