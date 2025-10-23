المرور: غلق طريق امتداد محور 26 يوليو غدًا.. ما المسارات البديلة؟  

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل، صباح غد الجمعة، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل (جامعة النيل) بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو نحو طريق الواحات.

تستلزم الأعمال الإنشائية، غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة النيل في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025 على أن تكون مدة الغلق من الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء عدة تحويلات مرورية.

ستقوم حركة سير المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو والراغبة في استكمال السير اتجاه طريق الواحات بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات اتجاه محور ٢٦ يوليو، عن طريق فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بالتحويلة لمسافة (٣٠٠ متر)، والعودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور ٢٦ يوليو عبر فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين،

كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بشكل منتظم.