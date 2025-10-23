سقوط مافيا العملات الأجنبية بـ 20 مليون جنيه في 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 20 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



