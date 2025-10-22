حريق بمحل بنزين وراء تصاعد الدخان بجوار الدائري

أصيب شخص بحروق غثر اشتعال النيران داخل محل بنزين أسفل عقار بالطريق الأبيض شمال الجيزة، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان وألسنة اللهب بعقار بجوار نزلة الطريق الدائري.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مدير قطاع إطفاء الشمال، وتبين اندعلا حريق بمحل بنزين أسفل عقار مكون من 3 طوابق.

نتج عن الحريق مصاب - على الأقل- نُقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية.