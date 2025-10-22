"جسده تعلق بين الحائط والمصعد".. مصرع طالب داخل أسانسير في السلام

كتب- محمود الشوربجي:

لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، داخل أسانسير بالعقار محل سكنه في منطقة السلام، وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد مصرع طفل بمنطقة السلام، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين أن الطفل كان عائدًا من مدرسته واستقل المصعد بمفرده، إلا أن قدمه انزلقت في فتحة بين المصعد والحائط، ما أدى إلى تعلق جسده بين الباب والمصعد واصطدام رأسه بالحديد، وتهشمها.

مباشرة تم نقل الطفل إلى المستشفى ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضًا:

فيلا فاخرة وحائط غدار.. لحظة تحول الرفاهية إلى ركام في "نيو جيزة"

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية