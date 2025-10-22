كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من فيلا بالقاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتمكنت مباحث القاهرة، من ضبط 5 متهمين بسرقة كمية من المشغولات الذهبية وزنت حوالي كيلو جرام من داخل فيلا بمنطقة التجمع.

عثر بحوزة المتهمين على مبلغ مالي، سيارة ميكروباص، عقد شراء عمارة سكنية من متحصلات واقعة السرقة.

وأقر المتهمون بتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية مالك محل ذهب وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول تم ضبطهما والمسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

