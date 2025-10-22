براءة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها

برأت المحكمة الاقتصادية الفنانة شيرين عبد الوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق، محامي المجني عليه، خلال جلسة المحاكمة، حيث طالب المجني عليه بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.

وكان مدير صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حرر محضرًا رسميًا يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.

