إعلان

براءة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها

كتب : أحمد عادل

03:56 م 22/10/2025

شيرين عبد الوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برأت المحكمة الاقتصادية الفنانة شيرين عبد الوهاب من اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات فهد مرزوق، محامي المجني عليه، خلال جلسة المحاكمة، حيث طالب المجني عليه بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.

وكان مدير صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب قد حرر محضرًا رسميًا يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف، وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيرين عبد الوهاب سب وقذف مدير صفحتها مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا