ضبط مصنع سري لإنتاج مستحضرات طبية مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب : علاء عمران

12:12 م 22/10/2025

ضبط مصنع سري

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية من ضبط شخص يدير مصنعًا غير مرخص داخل دائرة مركز شرطة شبين الكوم، تخصص في تصنيع وتعبئة المستحضرات والمستلزمات الطبية من خامات مجهولة المصدر، بهدف طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبطت القوات داخل المصنع أكثر من 4 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من العبوات والزجاجات المعدة للتداول كمنتج نهائي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

