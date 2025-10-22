أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من دفاع مضيفة طيران تونسية على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامها بقتل طفلتها داخل شقتها بالقاهرة، وذلك لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وما شهدته الجلسات عززت لديها اليقين بارتكاب المتهمة للجريمة، بعد أن دفعها تفكيرها "الروحاني المزعوم" إلى إنهاء حياة ابنتها البالغة من العمر عامين، بزعم "الصعود بها إلى عالم روحاني أعلى".

وأكدت الحيثيات أن المتهمة أحضرت حقيبة من القماش، وقصّت حمالتها لتحويلها إلى حبل، ثم لفتها حول عنق طفلتها النائمة وظلت تضغط حتى فارقت الحياة، "في مشهد يتنافى مع كل معاني الأمومة"، بحسب نص الحيثيات.

وأشارت المحكمة إلى أن زوج المتهمة هرع إلى الغرفة بعد سماعه أنين الطفلة، فوجدها مغطاة ووالدتها تحاول طعن نفسها بسكين، ثم توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا آخر محاولةً الانتحار، قبل أن تتمكن الأسرة من نقلها إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وميول لما وصفته بـ"العلاج الروحاني"، مما استدعى عرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة.