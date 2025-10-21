كشفت التحريات ملابسات تعليق تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء شخص بتعرض ابنه "مريض بالفشل الكلوى" للتعذيب داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية وعدم تقديم الرعاية الصحية له على غير الحقيقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/9/21 تم ضبط ابن المذكور (عاطل، مقيم بالإسكندرية) لاتهامه فى واقعة تسهيل وترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وبتاريخ 2023/9/26 أخلت سبيله على ذمة القضية بضمان مالى، وخلال فترة حبسه شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إعادته لمحبسه دون تجاوز.

تم ضبط ناشر التعليق (والد المذكور - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بنشره لتضرره من سابقة ضبط ابنه فى القضية المشار إليها ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.