إعلان

بـ5.7 مليون جنيه.. نظر دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر

كتب : مصراوي

01:56 ص 08/03/2026

ميار الببلاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر المحكمة الاقتصادية، دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بالسب والقذف.

وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام الدعوى ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، بعد إدانته بسب وقذف موكلته.

رفض طعون الشيخ محمد أبو بكر

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميار الببلاوي محمد أبوبكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين
حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين