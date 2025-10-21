30 نوفمبر .. الجنح تنظر 3 استئنافات في قضية مرتضي منصور و خالد يوسف

تعقد محكمة جنح مستأنف العجوزة بالجيزة، جلسة 30 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم تغريم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألفًا في واقعة سب وقذف المخرج "خالد يوسف"، و زوجته شاليمار الشربتلي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنظر دائرة مستأنف جنح العجوزة، استئناف الفنانة التشكيلية "شاليمار شربتلي" على قرار المحكمة بشأن إلزام "مرتضي منصور" واحد جنيه تعويض مدني في واقعة سبها.

وتنظر المحكمة في تلك الجلسة، استئناف "مرتضى منصور" على قرار تغريمه 15 ألفًا في واقعة السب والقذف.

قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

قررت النيابة العامة، إحالة رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور إلى محكمة الجنح المختصة في واقعة اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران والتي اعتبرها إساءة له وزوجته.

وكان المخرج خالد يوسف، تقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اتهامه بالسب والقذف والتشهير، بشأن التصريحات المثيرة للجدل في محاكمة مخرج شهير بواقعة سرقة مجوهرات زوجته، كونه أحد فريق الدفاع الموكل عن الأخير بالقضية والتي انتهت بإدانة المخرج بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ثم خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى عام واحد.