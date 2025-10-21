إعلان

"السر في الكرتونة".. مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق بطوارئ قصر العيني

كتب : محمد شعبان

07:33 م 21/10/2025

مستشفى قصر العيني

كشف مصدر أمني تفاصيل مصدر حريق محدود اندلع داحل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني وسط القاهرة مساء الثلاثاء.

قال المصدر إن اشتعال كرتون بغرفة موظفين إداريين بالطوارئ الجديدة تسبب في إطلاق صفارات إنذار الحريق، مؤكدا السيطرة على الحريق سريعا دون مصابين.

في تمام السادسة والنصف مساءً، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق داخل قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني.

دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل الممرات إلى مشهد فوضوي، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء لسرعة محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الأقسام الحيوية.

