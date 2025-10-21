إعلان

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 52 طن لحوم فاسدة بالقليوبية | تفاصيل

كتب : علاء عمران

01:35 م 21/10/2025

لحوم فاسدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط أكثر من 52 طن لحوم مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثانِ العبور بمحافظة القليوبية.
وكشفت التحريات أن المدير المسئول عن الثلاجة كان يحتفظ بكميات ضخمة من اللحوم الفاسدة وبدون أي مستندات تثبت مصدرها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الثلاجة وضبط المتهم والمضبوطات، وتبيّن أن جميع الكميات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

أجهزة وزارة الداخلية لحوم فاسدة القليوبية

فيديو قد يعجبك:



