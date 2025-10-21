المتهم بقتل ابنته في الصف: ضربتها لتأديبها ولم أقصد قتلها

كتب- صابر المحلاوي:

اعترف والد الطفلة التي قُتلت في إحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة، أمام رجال المباحث، بأنه لم يقصد قتل ابنته، موضحًا أنه كان يؤدبها بعد أن استولت على مبلغ مالي دون علمه.

وأضاف المتهم أنه اعتدى عليها بالضرب، حتى فوجئ بأنها فقدت وعيها، ولم ينجح في إنقاذها، مؤكدًا أنه لم يهدف لإنهاء حياتها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، حيث تبين أن المتهم استمر في تعذيبها حتى فارقت الحياة، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. وكشفت المعاينة الأولية لجثة المجني عليها عن وجود عدة إصابات، فيما قررت جهات التحقيق تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات موسعة حول الواقعة.

وتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغًا بمقتل فتاة على يد والدها، بعد أن حصلت على مبلغ 5 آلاف جنيه دون علمه للإنفاق عليها وعلى الأسرة، ليعتدي عليها حتى الموت.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.