وزير العدل يستقبل سفير الإمارات في القاهرة

استقبل المستشـــار عدنان فنجـري وزير العدل، اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حَمد الزعابي سفير دولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيــة، والوفـــد المــــرافق له.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تطرق اللقاء إلي بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وأشار سيادته إلي ما تم إنجازه من مشروعات للتعاون المُشترك بين البلدين في هذه المجالات، على الأخص منها توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي ونقل المحكوم عليهم بين البلدين، ومذكرة تفاهم بإصدار الشهادات عن بُعد، وأخري بشأن التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية المصري ونظيره الإماراتي، وإنهاء كافة الإجراءات المُتعلقة بطلبات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين البلدين.

وأشاد السفير بعُمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تُمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة علي الاحترام المتبادل والتعاون المُستمر في مختلف المجالات لاسيما في مجالي القانون والقضاء، مثمنًا دور مصر المحوري في إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة بقمة شرم الشيخ للسلام، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية مع شقيقاتها من الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية.

كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة مُشيدًا بما شاهده من قفزة حضارية شاهدتها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر جديد لسفارتها والملحقية العسكرية بها لما تتمتع به من رُقي وتطور عمراني يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.