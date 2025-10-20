قرار قضائي بشأن محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.

وخلال الجلسة، طالب محامي الفنان مجدي كامل بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه على خلفية الأضرار التي لحقت بموكله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، عقب بلاغ قدّمه دفاع مجدي كامل، اتهم فيه خفاجة بنشر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات مسيئة وسبًّا وقذفًا، اعتبرها المجني عليه تعديًا على سمعته وسمعة أسرته.