إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

كتب : أحمد عادل

03:57 م 20/10/2025

فادي خفاجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وخلال الجلسة، طالب محامي الفنان مجدي كامل بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه على خلفية الأضرار التي لحقت بموكله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، عقب بلاغ قدّمه دفاع مجدي كامل، اتهم فيه خفاجة بنشر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات مسيئة وسبًّا وقذفًا، اعتبرها المجني عليه تعديًا على سمعته وسمعة أسرته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية قرار قضائي فادي خفاجة مجدي كامل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)