فيديو صادم| ضرب وسحل سيدة وتمزيق ملابسها بالبحيرة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

02:45 م 20/10/2025

المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام شخصين بالتعدي على سيدة وتمزيق ملابسها بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، وتم تحديد هوية السيدة الظاهرة في المقطع، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية.

وأقرت السيدة أنه بتاريخ 25 يوليو 2025، نشبت مشادة كلامية بينها وبين شقيق زوجها ووالده – الظاهرين في الفيديو – بسبب خلافات عائلية على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، تطورت إلى تعديهما عليها بالضرب، دون حدوث إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.

