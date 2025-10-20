الأمن الاقتصادي: ضبط 3880 قضية كهرباء و1465 مخالفة بوسائل النقل

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في مواجهة كافة أشكال الجريمة وردع المخالفين، والحفاظ على مقدرات الدولة وأمن المواطنين.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات الموسعة التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 1465 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق، شملت مخالفات تهدد سلامة وانتظام المرافق الحيوية، ضبط 3880 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في إطار مواجهة سرقات المال العام والحفاظ على موارد الدولة.

كما ضبط 487 قضية في مجالات الضرائب العامة، الجمارك، والتحري عن تهرب ضريبي، بما يعزز محاصرة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وضبط 129 قضية متنوعة تضمنت مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، مع تنفيذ عدة قرارات إدارية لإزالة التعديات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكبرة بجميع المحافظات؛ لضمان تحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي بحسم لكل من يحاول الخروج على القانون.

