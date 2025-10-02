كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من أولياء الأمور يعتدون بالسب والضرب على أحد المدرسين داخل مدرسة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتم تحديد هوية المدرس المقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبسؤاله أكد تضرره من ربة منزل وشقيقها ووالدتها، لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، وذلك بسبب سماح إدارة المدرسة لابنة الأولى بمغادرة المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي قبل وصول أسرتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.