ضبط نادٍ صحي يديره مسجل خطر لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

كتب : علاء عمران

02:23 م 02/10/2025

حملة أمنية مُكبرة- أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب بمنطقة المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو صاحب معلومات جنائية، كان يدير نادياً صحياً غير مرخص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، ويستغله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات النادي وتم ضبط المتهم وبرفقته شخص وسيدتان، إحداهما أجنبية والأخرى لها معلومات جنائية.

وبمواجهتهم، أقروا جميعاً بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

