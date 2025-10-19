لم تكد تمر ليلة العمر، حتى تحولت سعادة "محمد" وزوجته إلى مأساة هزت قلوب أهالي منطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، بعد العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقتهما، في أول أيام زواجهما نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز السخان.

حفل زفاف بسيط جمع بين العروسين بعد فترة خطوبة دامت عامًا ونصف وسط فرحة عارمة بين الأهل والأصدقاء، وعاد الزوجان إلى عش الزوجية الذي أعداه بحب واهتمام، غير أن القدر كان أسرع من أحلامهما.

في صباح اليوم التالي، توجه أهل العروسين للاطمئنان عليهما وتهنئتهما مجددًا، وطرقوا الباب كثيرًا لكن دون جدوى، وبعد أن تسرب القلق إلى قلوبهم كسر الأهل الباب، ما أن دخلوا إلى الشقة عم الصمت المكان حتى صدموا بجثتي العروسين داخل الحمام.

حاول الأهل إنقاذ العروسين وطلبوا الإسعاف إلا أنه كان قد مر وقت طويل على مفارقتهما للحياة بسبب تسرب غاز السخان.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وانتقل رجال المباحث والنيابة العامة على الفور إلى مكان الواقعة لمعاينة الشقة، والتي تبين من الفحص الأولي أنها خالية من أي آثار عنف أو شبهة جنائية.

التحقيقات أكدت أن الوفاة حدثت نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز من السخان ما أدى إلى مفارقة العروسين للحياة.

