الأم فضحت الجريمة.. ملابسات واقعة تحرش داخل كوافير شهير بالقاهرة

في واقعة هزت الرأي العام، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تحرش عامل بأحد صالونات السيدات بفتاة أثناء وجودها داخل محل عمله بالقاهرة.

المنشور، الذي انتشر سريعًا بين المستخدمين، أثار حالة من الغضب والاستنكار، ودفع الأجهزة المختصة إلى التحرك العاجل لكشف حقيقة ما جرى داخل الصالون.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من سيدة أفادت فيه بتعرض ابنتها للتحرش من قِبل عامل يعمل في صالون تجميل للسيدات يقع بالمنطقة نفسها، أثناء وجودها بالمحل لتلقي إحدى الخدمات.

وأضافت المبلغة أن المتهم استغل انشغال العاملات الأخريات داخل المكان واقترب من ابنتها بطريقة غير لائقة، ما دفعها إلى الخروج مسرعة وإبلاغ والدتها التي توجهت على الفور إلى القسم لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

فور تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت وجيز، حيث تبيّن أنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويعمل بالصالون منذ فترة قصيرة.

وبمواجهته بالأدلة والمعلومات، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، مؤكدًا أنه ارتكب الفعل دون قصد الإيذاء، وهو ما لم يُقنع جهات التحقيق التي أحالته إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس كرامة المواطنين، أو تحاول استغلال طبيعة العمل في ارتكاب جرائم أخلاقية أو انتهاكات سلوكية تمس الأمن المجتمعي