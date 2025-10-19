إعلان

12 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:43 م 19/10/2025

النقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على العملات خارج السوق المصرفي، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 12 مليون جنيه.


واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

فيديو قد يعجبك:



