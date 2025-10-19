اليوم.. محاكمة 29 متهمًا في خلية "الهيكل الإداري بالسلام"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، نظر محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، المعروفة إعلاميًا باسم خلية الهيكل الإداري بالسلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية، هدفها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أظهرت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم بأغراضها، وشاركوا في تمويل أنشطتها، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.