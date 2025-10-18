تفاصيل ضبط موظف أوهم سيدة عاقر بخطف طفل مقابل 2500 جنيه

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة استيلاء موظف أمن إداري بأحد المستشفيات الحكومية الشهيرة على مبلغ 2500 جنيه من سيدة، بعدما أوهمها بقدرته على خطف طفل حديث الولادة من داخل الحضانة وتسليمه لها، بدعوى أنها لا تنجب.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، التي أفادت بأنها متزوجة كزوجة ثانية ولم تُخبر زوجها بأنها لا تنجب، وأنها لجأت إلى المتهم بعد أن أوهمها بإمكانية جلب طفل حديث الولادة من داخل المستشفى مقابل المبلغ المالي المذكور، إلا أنه تهرب منها بعد استلام النقود.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أنها توجهت إلى المستشفى عقب اكتشافها الخداع، واستعانت بزملاء المتهم حتى حضر، فاستغاثت بالعاملين الذين تمكنوا من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وبمواجهة المتهم في التحقيقات، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه استولى على المبلغ بحجة مساعدة السيدة دون نية تنفيذ ما وعدها به.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتحفظت على إفادة المستشفى والعاملين الذين شاركوا في ضبط المتهم، كما أمرت باستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.