محامي مجدي شطة: أنهى مدة العقوبة وننتظر انتهاء الإجراءات للإفراج عنه

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي مجدي عبد الحفيظ، دفاع مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، تفاصيل الإفراج عن موكله بعد قضائه مدة العقوبة البالغة 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكله أنهى فترة حبسه بالفعل، وتم ترحيله إلى قسم شرطة المطرية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الإفراج.

وأضاف أن الجهات المختصة تجري حاليًا الكشف للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى بحق المطرب، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عنه رسميًا فور انتهاء الفحص القانوني.

وأوضح المحامي أن موكله متهم في قضية عدم ارتداء كمامة منذ عام 2020 خلال أزمة كورونا، لكنها قضية غير نهائية، كما أنه سبق وأن قضى مدة حبس في قضية تبديد بمدينة الغردقة.

