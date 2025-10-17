خلاف مالي انتهى بالتصالح.. تفاصيل مشاجرة رئيس حزب "شعب مصر" بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشف مصدر أمني أن رئيس حزب "شعب مصر"، تصالح مع عدد من أعضاء الحزب بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل مقر الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأوضح المصدر أن الطرفين تم التصالح بينهما بعد قيام رئيس الحزب بسداد المبالغ المالية المتفق عليها، وتم صرفهم جميعًا من النيابة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الواقعة بدأت عقب بلاغ ورد لقسم شرطة الجيزة يفيد بوقوع مشاجرة داخل مقر الحزب، على خلفية اتهامات من بعض الأعضاء لرئيس الحزب ونجله بالحصول على مبالغ مالية مقابل ترشيحهم في الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن المشاجرة لم تسفر عن إصابات، وتم ضبط جميع الأطراف، وسماع أقوالهم، وتبين أن الخلاف مالي وتمت تسويته وديًا.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية أنهت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت صرف جميع الأطراف.