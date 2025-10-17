"واحد بيسلك والتاني بيخطف".. تفاصيل سرقة حقيبة وهاتف مسن في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة وهاتف محمول من أحد المواطنين المسنين أثناء سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد هوية المجني عليه، وهو أحد المواطنين "بالمعاش" مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بالمنطقة محل سكنه، قام شخصان بسرقة حقيبته وهاتفه المحمول، حيث استولى أحدهما على المسروقات بينما كان الآخر في انتظاره لتسهيل هروبهما.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عامل – مقيم بالقاهرة)، وتم ضبطه هو الآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.