الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة سواقين بني سويف"

كتب ـ رمضان يونس:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة وآخرين بالتعدي على قائد سيارة ملاكى بالضرب في بنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحددت الأجهزة الأمنية، الشاكى تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله سيارته "سارية التراخيص" وبصحبته زوجته حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدى السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو بسبب الخلاف على أولوية المرور، فقاما على إثر ذلك بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابته".

تحفظت قوات الشرطة على السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو المتداول "ميكروباص – إحداهما منتهية التراخيص" وألقت القوات القبض على قائديهما وتبين بالفحص أنهما لا يحملان رخص قيادة – مقيمان بدائرة بدائرة قسم شرطة بنى سويف، و بمواجهتهما أقروا بارتكابهما للواقعة لذات الخلاف.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال قائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق.