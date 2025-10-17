مباحث الآداب تلاحق "وكر دعارة أون لاين "في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل و4 سيدات، لقيامهم بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص، و4 سيدات " لـ 2 منهم معلومات جنائية"، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تتبع الوكر، وجرى القبض على عناصره بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 6 هاتف محمول"، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.