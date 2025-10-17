إعلان

النيران تلتهم شقة سكنية في الشرابية

كتب : محمد شعبان

11:17 ص 17/10/2025

في قلب الشرابية، وتحديدًا في 12 شارع حجاج من شارع شركات البترول، استيقظ الأهالي على أصوات استغاثة ورائحة دخان خانقة تتصاعد من أحد العقارات السكنية.

النيران اشتعلت في الدور الثالث من مبنى مكون من 6 طوابق وسط حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا لإخلاء المكان قبل أن تلتهمهم ألسنة اللهب.

سيارتان من قوات الحماية المدنية وصلتا بسرعة إلى موقع البلاغ وبدأت فرق الإطفاء في محاصرة الحريق ومنع امتداده لبقية الطوابق.

لم تُسجل أي إصابات، فيما لا تزال المتابعة جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي حبس أنفاس المنطقة.

