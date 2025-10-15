قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة لاتهامها بتشويه وجه فتاة بسبب خطبتها من طليقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو تضمن تضرر إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة – من تعرضها لاعتداء بآلة حادة "شفرة موس" أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بالوجه.

بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة بدافع انتقامي، نتيجة شروع طليقها في الزواج من المجني عليها "عورتها بموس في وشها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

